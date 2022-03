O motorista de um caminhão, de 42 anos, ficou ferido em um acidente ocorrido na quarta-feira, quando o caminhão que conduzia capotou na estrada que liga Barra Mansa (RJ) ao município de Bananal (SP).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu ferimentos moderados. Ele foi socorrido e levado para a Santa Casa de Misericórdia com ferimentos no abdômen. Segundo a unidade hospitalar ele já recebeu alta. Durante o resgate, o trânsito no local fluiu em meia pista, gerando lentidão.