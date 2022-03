Dinho se reúne com o presidente da FOA

O presidente da Câmara de Vereadores, de Volta Redonda, Sidnei Dinho, se reuniu na manhã desta quinta-feira, com o presidente da FOA (Fundação Oswaldo Aranha), Dr. Eduardo Prado, com o objetivo de conseguir um convênio para atender os profissionais de segurança pública da região. A reunião ocorreu na sede da entidade, no bairro Três Poços, em Volta Redonda.

– Solicitei ao presidente da instituição a análise técnica de viabilidade de emprego de preços especiais aos policiais e bombeiros militares, policial civil, policial federal e rodoviário federal, policiais penais, agentes do Degase e guardas municipais. A FOA gera emprego e renda em nossa cidade e região, além de custear em torno de R$ 3 mi de reais dos profissionais de saúde que atuam em Volta Redonda. É justo que venhamos a prestigiar a instituição, porém entendemos as dificuldades de todos e por isso estamos buscando parcerias que sejam boas para ambos os lados – finalizou o presidente da CMVR.