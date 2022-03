Força-tarefa assegura Carnaval tranquilo em Volta Redonda

Forças de segurança, Secretaria Municipal de Fazenda e Vigilância Sanitária atuaram juntas durante o feriado prolongado para manter a ordem na cidade

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) promoveu a integração da força-tarefa criada para os dias de Carnaval em Volta Redonda e o resultado foi um feriado tranquilo para os moradores da cidade. Fizeram parte da força-tarefa as secretarias municipais de Ordem Pública e de Fazenda (SMF), a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), Vigilância Sanitária, 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM) e Corpo de Bombeiros.

Os registros relativos ao período compreendido entre sexta-feira, 26, e quarta-feira, 2 de março, mostram 40 denúncias à Central de Atendimento Único (CAU) por som alto em residências e automotivo; 135 autuações de veículos em locais denunciados (estacionar bloqueando rampa de acesso para deficiente físico ou garagem e sobre calçadas); e dois presos (maus tratos à criança e lesão corporal grave a agente público).

Quinze veículos foram removidos ao Depósito Público Municipal (8 motocicletas e 7 carros). Entre os motivos para a apreensão estavam a falta de Carteira Nacional de Habilitação (CNH); som automotivo alto; desobedecer às ordens do agente de trânsito; dirigir ameaçando pedestres e demais veículos; sem capacete; sem retrovisor; descarga livre e sem placa.

Uma denúncia também levou a força tarefa a recuperar o Honda Civic prata, placa LPO 4221, que tinha registro de roubo/furto e tinha sido abandonado numa rua do bairro São Geraldo. O carro foi levado à 93ª DP e devolvido ao dono.

Ainda houve dois estabelecimentos ilegais fechados no bairro Siderlândia (sem alvará de licença); e 170 estabelecimentos fiscalizados (bares e restaurantes). Atendendo a denúncias, os agentes públicos estiveram em diversos estabelecimentos comerciais que estavam utilizando indevidamente as calçadas com mesas e cadeiras. Eles foram notificados a recolher os objetos, sob pena de autuação e apreensão.

Cinco eventos em área pública foram dispersados; oito fiscalizações da Vigilância Sanitária (clubes sociais e boates) e intensificação de patrulhamento das vias pelo comboio formado por guardas municipais, com o reboque da corporação, e policiais militares, em horário diferenciado para coibir a prática de delitos em todos os bairros do município.

Para o secretário de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa “foram dias de intenso trabalho, mas com resultado positivo para a cidade. Moradores e visitantes puderam aproveitar o feriado com tranquilidade e segurança. Ações como essas, do tipo comboio, serão repetidas durante todo o ano”, frisou. Secom/PMVR

