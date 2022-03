Hemonúcleo de Barra Mansa necessita de doações

Unidade está com estoque baixo, principalmente dos tipos sanguíneos B- e O-



A Secretária de Saúde de Barra Mansa, através do Hemonúcleo, convida a população para ajudar a unidade a repor o estoque, que se encontra baixo. O município está precisando de todos os tipos sanguíneos, em especial o B- e o O-, que estão com armazenamento crítico. As doações podem ser feitas de segunda à sexta-feira, das 7h às 11h.

De acordo com a coordenadora do local, Thaís Mendes, o número de bolsas de sangue caiu devido ao feriado prolongado.

“Muitos moradores aproveitaram esses dias para viajar ou até mesmo descansar e, com isso, o estoque de sangue diminuiu consideravelmente, principalmente dos tipos B- e O- que entraram em estado crítico. Convido a todos que puderem ajudar a manter o estoque de sangue em alta. Doar é rápido e é um gesto que salva vidas”, destacou Thaís.

Para ser um voluntário é necessário ter entre 16 e 60 anos. Para o idoso, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Menores de idade só podem doar mediante autorização dos responsáveis.

As pessoas devem estar com a saúde em dia, não ter ingerido bebidas alcoólicas no mínimo 12 horas antes da doação. Caso tenha tatuagem, é preciso aguardar um ano após a realização da mesma.

O Hemonúcleo de Barra Mansa fica na Rua Pinto Ribeiro, n° 205, no Centro – anexo à Santa Casa de Misericórdia. Os doadores estão autorizados a utilizarem o estacionamento da Secretaria de Saúde, localizado próximo ao local, na Rua Oscar da Silva Marins, n° 155. Fotos: Chico de Assis