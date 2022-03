Mulher é presa por tráfico de drogas em Resende

Uma mulher, de 39 anos, foi presa na tarde de quarta-feira, por posse ilegal de arma de fogo na residência dela, no bairro Barros Franco, em Resende.

Os agentes apreenderam um revólver calibre 38 com seis munições, uma granada de fabricação caseira, 630 tabletes de maconha, 27 pedras de crack e seis frascos de lança-perfume.

Segundo os policiais, a arma e as drogas foram encontrados na área da casa onde fica a lavanderia. De acordo com os agentes, a mulher seria responsável por guardar armamentos e drogas de traficantes do bairro.

Policiais apuraram que o filho dela, é apontado como autor de vários disparos a esmo no bairro Purys, na madrugada da quarta-feira. Foto: Polícia Militar