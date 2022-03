PM prende o maior fornecedor de drogas de Barra do Piraí

O homem apontado como o maior fornecedor de drogas de Barra do Piraí foi preso na tarde desta quinta-feira (3) numa operação conjunta da Polícia e da Polícia Militar no bairro Vila Helena. Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, de 27 anos, no bairro Vila Helena, os agentes se depararam com o que, segundo o delegado de Barra do Piraí, Rodolfo Atala, é a “maior apreensão de drogas prontas para venda dos últimos tempos na cidade”.

A quantidade de entorpecentes ainda não havia sido totalmente contabilizada até o momento desta publicação, mas foi estimada em nove mil pinos de cocaína e a mesma quantidade em sacolés de maconha, que, no varejo, renderiam algo em torno de R$ 250 mil. Uma espingarda de ar comprimido também foi recolhida na casa.

Ainda de acordo com o delegado, o suspeito é o elo entre comunidades dominadas por uma facção criminosa da cidade do Rio de Janeiro e Barra do Piraí. “Os agentes já vinham monitorando o suspeito há alguns dias e o setor de inteligência deu conta que um grande carregamento de drogas estava guardado em uma casa no bairro Vila Helena”, disse Atala.

O suspeito já possui condenação por tráfico de drogas pela operação “Visão de águia” da Polícia Civil. Ele também tem antecedentes por ameaça e lesão corporal. “Ele impunha o terror nos moradores da localidade”, frisou Atala, afirmando que, na casa onde o homem foi preso, chamou a atenção o luxo que ele dispunha em relação aos padrões do bairro. Foco Regional/Fernando Pedrosa