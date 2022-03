Polícia Militar prende homem na Lei Maria da Penha, em Barra do Piraí

Policiais civis e miliares prenderam em flagrante, na tarde desta quarta-feira (2), em Barra do Piraí, com base na Lei Maria da Penha, um homem de 43 anos. A prisão foi feita no Centro da cidade.

De acordo com a Polícia Civil, o casal viveu junto durante cinco anos e está separado há três, mas o homem não aceita até agora o fim do relacionamento.

Ele estaria importunando e ameaçando a vítima.

De acordo com o delegado Rodolfo Atala, o preso tem antecedentes por lesão corporal e ameaça, justamente na forma da Lei Maria da Penha. (Imagem: Polícia Civil)