Unidade de Guarda Comunitária (UGC) atende diretamente às solicitações dos cidadãos nos bairros, priorizando a segurança primária

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEMOP) de Volta Redonda, por meio da Unidade de Guarda Comunitária (UGC), vem promovendo uma mudança nos bairros com a agilização dos serviços da segurança primária, como: retirada de veículos em estado de abandono das ruas; podas de árvores; desobstrução de calçadas, entre outros serviços básicos.

A SEMOP está atendendo diretamente aos pedidos da população, por meio das associações de moradores ou do cidadão. Mesmo durante o Carnaval, as equipes da UGC trabalharam normalmente.

No mês de fevereiro, foram retirados das ruas do município 160 veículos em estado de abandono, sendo 20 deles removidos ao Depósito Público Municipal; 62 podas emergenciais de árvores, priorizando os galhos que atrapalham a iluminação pública; 16 limpezas de galhos provenientes de podas ou derrubados pela chuva; cinco ações de retiradas de entulho e desobstrução de calçadas; dois veículos retirados das ruas e levados para a garagem do proprietário com a ajuda do guincho da Guarda Municipal (GMVR); uma recuperação de veículo com registro de roubo/furto; recuperação de dois mata-burros danificados pelas chuvas; e três trocas emergenciais de lâmpadas em postes de iluminação pública.

Os agentes da UGC estão sempre em contato com os moradores através de grupos de Whatsapp, criados no final do ano passado para facilitar a comunicação entre o poder público e as comunidades. As rondas regulares feitas em todos os bairros pela UGC priorizam as praças e escadões, com paradas periódicas, com o objetivo de coibir o estacionamento irregular; o uso de substâncias entorpecentes nas proximidades das unidades escolares, entre outros ilícitos.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, disse que é importante explicar que a UCG oportuniza aos proprietários dos veículos deixados nas ruas para que levem os mesmos a um lugar seguro e coberto, além de ceder o guincho da GMVR, caso não tenham meios de locomover o veículo.

“A população deve sempre ajudar com as denúncias, que podem ser feitas à Central de Atendimento Único (CAU), através do 156, podendo contar ainda com o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) e a própria Guarda Municipal. Já temos instaladas cerca de 290 novas câmeras de monitoramento e estamos avançando para atender a todos os bairros. O trabalho será intensificado ainda mais, e os pedidos são feitos diariamente aos cinco setores da UGC. A população tem aprovado o trabalho realizado, aumentando significativamente a sensação de segurança”, ressaltou.