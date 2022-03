Contrato é assinado nesta sexta-feira, dia 4, e prevê investimentos na ordem de R$ 1,2 bilhão na região

Contagem regressiva para a assinatura do contrato de concessão entre o Ministério da Infraestrutura (MInfra) e o grupo CCR, para ampliar a capacidade da rodovia BR-116, a Presidente Dutra, na região da Serra das Araras. O projeto tornará o trecho de 8 km mais seguro e compatível em conforto e fluidez com os demais segmentos da rodovia. O investimento previsto é de, aproximadamente, R$ 1,2 bilhão.

De acordo com o projeto aprovado e vencedor do leilão em outubro do ano passado, será construída uma nova pista para subir a Serra. A atual será adequada para ser exclusivamente para descida e ambas terão quatro faixas por sentido. Já a pista que hoje serve para descida permanecerá no escopo da concessão para manutenção e conservação.

A Serra das Araras é uma localidade de passagem obrigatória para quem se desloca entre Rio de Janeiro e São Paulo. Apesar da beleza abundante, trata-se de um trecho sinuoso da BR-116, com curvas que exigem muita atenção. A ampliação da capacidade de tráfego resultará também em mais segurança para transita pelo local.