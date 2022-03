Estação Cidadania oferece vagas para cursos gratuitos

Moradores de Volta Redonda tem nove opções de oficinas culturais, esportivas e sociais com inscrições abertas

A Prefeitura de Volta Redonda abriu novas turmas para nove cursos na Estação Cidadania, no Vila Rica/Tiradentes. As oficinas culturais, esportivas e sociais estão com inscrições abertas e as vagas são limitadas. As opções são Ioga, Informática, Percussão, Game, Dança de Salão, Expressão corporal, Teatro, Violão e Canto.

Os cursos são exclusivos para moradores de Volta Redonda, que para se inscreverem precisam apresentar documento com foto, Carteira de Identidade e CPF, além de comprovante de residência. Todas as inscrições devem ser feitas diretamente na Estação Cidadania, na Rua 19, nº 135, bairro Vila Rica/Tiradentes, no horário das 8h às 17h. O telefone para contato é: 3339-2444.

A Estação Cidadania, antiga Praça CEU, foi reaberta em maio de 2021 e é um espaço de articulação, administrado em conjunto pelas secretarias municipais de Ação Comunitária (Smac), Cultura (SMC) e Esporte e Lazer (Smel) com atividades integradas.

A estação funciona em um prédio de quatro andares, com biblioteca, cine teatro, salas de oficinas e informática, pista de skate e outros espaços para convivência. O local ainda abriga o CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) Sylvio de Freitas Martins, que atende aos moradores dos bairros: Vila Rica, Jardim Tiradentes, Jardim Esperança, Vista Bela, Jardim Belvedere e Casa de Pedra.

Confira os cursos com inscrições abertas

Teatro: aulas às quintas-feiras, 9h às 13h, ou das 13h às 16h, a partir dos seis anos de idade;

Canto: aulas nas quartas-feiras, das 9h30 às 10h30, das 10h30 às 11h30, das 14h às 15h30, ou das 15h30 às 16h, a partir dos oito anos de idade;

Violão: aulas nas quintas-feiras, das 8h às 9h30, das 9h30 às 11h, das 13h às 14h30, ou das 14h30 às 16h, a partir dos dez anos de idade;

Game: aulas nas segundas e quartas-feiras, 18h às 20h, a partir dos dez anos de idade;

Dança de Salão: aulas nas segundas-feiras, das 18h30 às 19h30, ou quintas-feiras, das 19h30 às 20h30, a partir dos 15 anos de idade;

Expressão Corporal: aulas às segundas-feiras, das 8h30 às 10h30, ou nas quintas-feiras, das 14h às 16h, a partir dos dez anos de idade;

Ioga: aulas nas quartas-feiras: Pranayama (exercício de respiração), das 7h às 8h; Ioga, das 8h às 9h30, ou das 9h30 às 11h, a partir dos 12 anos de idade;

Percussão: aulas nas terças e quintas-feiras, das 19h às 20h, a partir dos oito anos de idade;

Informática: aulas nas segundas-feiras, das 8h30 às 11h, das 10h às 11h30, das 13h às 14h30, ou das 14h50 às 16h10, a partir dos 12 anos de idade.

Foto de arquivo.

Secom/PMVR