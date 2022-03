Furban-VR entrega sete obras de melhorias

Intervenções visam prevenir transtornos, principalmente em dias de fortes chuvas. No total foram investidos cerca de R$ 170 mil

O Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban-VR) entregou importantes obras nestes primeiros dois meses do ano. Do dia 19 de janeiro até o fim de fevereiro, a autarquia finalizou sete obras de melhorias como contenção e restauração de pontos estratégicos de comunidades do município. No total foram investidos cerca de R$ 170 mil. O objetivo é garantir a segurança dos moradores que utilizam esses espaços públicos.

No bairro Mariana Torres, o Furban-VR realizou obra de estabilização de talude nas alamedas 23, 42 e 54, além de restauração de passeio e meio-fio na servidão Julia Castelo, altura do número 2.

Moradores do Vila Brasília também foram beneficiados. Os trabalhos no bairro envolveram contenção de encosta para estabilização de passeio no Beco da Esperança, próximo ao número 156, e estabilização de talude com concreto projetado na Rua Isaura Gomes da Silva, número 107.

A contenção de locais como forma de prevenção também atendeu outros três bairros. Foi feita contenção para estabilização na Rua Z, no bairro São Luiz; contenção com muro grampeado e meio-fio na Rua Santa Vitória, em frente ao número 399, no Retiro; e contenção para estabilização de talude na Servidão Redentor, localizada no bairro Vale Verde.

“São obras importantes, que previnem transtornos, principalmente em períodos de fortes chuvas, e que melhoram as condições do dia a dia das comunidades. Investimos mais de R$ 1 milhão para obras de contenção em 2021 e estamos prevendo quase R$ 500 mil para este ano”, afirmou o diretor-presidente do Furban-VR, José Martins de Assis, o “Tigrão”.