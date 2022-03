Um homem de 31 anos foi preso em flagrante por tentar furtar uma loja no Mercado Popular da Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Volta Redonda. O fato ocorreu no fim da noite de quinta-feira (3). (veja o vídeo abaixo do momento da prisão do homem)

Uma pessoa que trabalha em um estabelecimento do local gravou um vídeo mostrando o momento da prisão do suspeito. Segundo relatado nas imagens, ele viu que o portão da loja estava aberto, olhou por baixo e viu o homem no local. O suspeito foi imobilizado pelo homem e a Polícia Militar foi acionada.

Algemado, o suspeito foi levado para a delegacia de polícia da cidade, onde foi autuado em flagrante por tentativa de furto. Na unidade policial, foi constatado que ele já possui passagens pelo crime e por tráfico de drogas.