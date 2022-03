Hóspede de hotel é flagrado com 11 quilos de cobre, em Resende

Policiais Civis (Resende) e militares foram acionados na quinta-feira, dia 3, para verificar uma denúncia de furto de fio de cobre, por um hospede do Hotel Bananeiras, localizado na Rua Sebastião Alves Nascimento, em Engenheiro Passos, em Resende.

No local, foi realizado contato com o suspeito, que após tomar conhecimento do motivo da presença policial, autorizou a entrada das equipes no quarto do hotel onde estava hospedado. Dentro de um saco preto foi arrecadado 11quilos de cobre. Diante dos fatos, ele foi encaminhado para 99ª DP, onde o delegado autuou em flagrante por receptação, permanecendo preso.