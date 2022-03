Um adolescente apreendido por suspeita de tráfico de drogas na tarde desta sexta-feira (4), em Volta Redonda, passou mal ao chegar na delegacia da cidade. Ele foi flagrado vendendo entorpecentes no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, e teve que ser levado ao Hospital São João Batista ao chegar na unidade policial por não estar se sentindo bem.

No momento desta publicação, não havia informações sobre o quadro de saúde dele. De acordo com a PM, o menor foi flagrado na Servidão Amparo, na Rua Aracajú, com uma bolsa nas mãos, e conversando com outras pessoas. Os agentes fizeram um cerco e o abordaram.

Dentro da bolsa foram encontrados 61 sacolés com maconha e crack, 63 tiras de maconha picada, 26 pinos de cocaína, um rádio transmissor, um celular e R$ 114 em espécie. A ação foi realizada por agentes da P2 (Serviço Reservado) do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e teve o objetivo de identificar pontos de vendas de drogas. (Foto: Polícia Militar)