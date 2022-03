O motorista Wellington Castilho, de 40 anos, da Viação Agulhas Negras foi baleado durante uma tentativa de assalto na noite de quinta-feira, por volta das 21 horas, na BR-393, na altura do bairro Assunção, nas proximidades do bairro Nove de Abril, sentido Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

O criminoso, que descia um escadão do bairro Nove de Abril, sinalizou para o ônibus parar e assim que entrou no coletivo anunciou o assalto. Meio descontrolado, assim que entrou no ônibus acabou atirando e acertando o motorista.

Uma mulher tentou fugir, mas caiu e ficou com ferimentos. Os dois foram socorridos e levados para o Hospital São João Batista. No momento o motorista está na sala vermelha e seu estado é grave. Está entubado em ventilação mecânica e sedado.

O marginal fugiu em seguida. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local. Os agentes fizeram buscas, mas o marginal não foi encontrado.