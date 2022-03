Nova edição do Música na Feira acontece neste domingo

Evento musical será com o cantor Kadu Silva e a banda Avalon, a partir das 10h30 na Feira Livre do Parque das Águas

A Prefeitura de Resende, através da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, realiza mais uma edição do projeto “Música na Feira”, neste próximo domingo, dia 6. O evento começará a partir das 10h30, durante a tradicional Feira Livre do Parque das Águas.

Esta edição contará com apresentações de dois artistas: o cantor Kadu Silva que irá entreter a população que frequenta a feira com o ritmo do pagode, e logo depois, o show será com a Banda Avalon que irá animar a feira com os hits do rock.

O presidente da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, Thiago Zaidan destaca que o projeto Música na Feira já se tornou tradicional no município e é mais uma opção de lazer e entretenimento aos domingos.

-Este domingo será contagiante com os dois diferentes ritmos musicais e que irão animar os frequentadores da tradicional feira durante as compras de produtos de hortifruti, laticínios, artesanatos e entre outros. Com o projeto Música na Feira é possível fomentar a economia regional, além de incentivar os artistas do município e região – comentou Thiago Zaidan.

Música na Feira

Kadu Silva e Banda Avalon

Dia: 06/03

Horário: a partir das 10h30

Local: Feira Livre do Parque das Águas