Parque Aquático ajuda a população de Volta Redonda a driblar o calor

Altas temperaturas serão registradas na cidade até a próxima semana

As altas temperaturas devem persistir até a próxima semana e o Parque Aquático Municipal é opção de lazer para quem quiser driblar o calor, em Volta Redonda. Durante o feriado prolongado de carnaval, entre sábado (26) e terça-feira (1º), 1882 pessoas passaram pelo Parque Aquático Municipal. Neste fim de semana, o local funciona das 8h às 17h. Para frequentar as piscinas, vestiários e cantina, é preciso apresentar carteirinha e estar com o exame médico em dia.

Para entrar no parque, os usuários passam por aferição de temperatura corporal e recebem orientações que como utilizar o espaço com segurança. Também é disponibilizado álcool em gel a 70% na entrada e na saída do parque, cantina e vestiários. Os frequentadores são orientados quanto ao uso de máscaras nos vestiários e para que evitem aglomerações na área das piscinas.

O parque tem 11,3 mil m² e conta com três piscinas, sendo uma para lazer, uma infantil e uma olímpica, vestiários e cantina, além da parte administrativa com secretaria, sala de professores e uma para exames médicos. Os exames dermatológicos são realizados na segunda-feira, às 13h30; e das 8h às 13h30 na quarta-feira. São distribuídas 150 senhas por dia.

O cadastro para frequentar o Parque Aquático de ser feito na secretaria do parque de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h45, e das 13h05 às 17h. É necessária apresentação do Documento de Identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência em Volta Redonda. Foto: Geraldo Gonçalves – Secom PMVR