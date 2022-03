Equipe da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava em trabalho de fiscalização na manhã desta sexta-feira, por volta das 11 horas, quando abordou um Furgão I/Mercedes Benz, com placa de Resende, no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

O veículo que estava sendo conduzido por um homem de 28 anos, transportava garrafas e latas de cerveja e refrigerante, sendo, 624 garrafas de 600 ml de cerveja (Heineken); 4.140 latas de 350 ml de cerveja (Brahma), 120 garrafas de dois litros de refrigerante (Coca-Cola), totalizando 1.823,4 litros de cerveja e 240 litros de refrigerante.

O condutor não apresentou a nota fiscal referente aos produtos transportados, tendo mostrado para os policiais apenas um cupom de pedido, sem valor fiscal, emitido por uma distribuidora de bebidas do bairro Jardim América (Rio de Janeiro).

Diante dos fatos, o condutor e o veículo com as bebidas sem documentação fiscal foram encaminhados para o posto fiscal da Receita Estadual de Nhangapi (Itatiaia), onde a ocorrência foi apresentada a um Auditor Fiscal da Receita Estadual para que fossem tomadas as medidas cabíveis pelo órgão competente.