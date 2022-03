Forças de segurança estão preparadas e aptas para atuar no Estádio Raulino de Oliveira e seu entorno

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e o 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) fizeram o planejamento antecipado e de forma integrada para garantir a tranquilidade do torcedor que for assistir a partida válida pelo Campeonato Carioca, no Estádio Raulino de Oliveira, no bairro Jardim Paraíba. Neste sábado (5), o jogo será entre o Resende e Fluminense, às 16h.

A Rua 558 estará interditada para garantir a saída de emergência do Estádio da Cidadania. A liberação da via pública ocorrerá pelo menos três horas após o término da partida.

“Os guardas municipais agem no controle e fluidez do trânsito; fiscalizam o estacionamento irregular e os ambulantes ilegais, além de garantir a segurança de todos”, informou o comandante da GMVR, inspetor João Batista dos Reis.

Para o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, a integração das forças de segurança ajuda a otimizar os recursos e ocupar todos os espaços do estádio – no entorno, dentro e fora.

“A GMVR, a PM e a Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) vão coibir qualquer tipo de irregularidade que possa ser cometida, e contamos com a ajuda dos torcedores, que estacionem em locais corretos, não atendendo aos chamados de flanelinhas e não consumindo de ambulantes ilegais. As denúncias podem ser feitas pelo 190 ou 153”, finalizou.