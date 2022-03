Fevre capacita estudantes para desenvolvimento pessoal e profissional

Curso de Assistente Administrativo vai atender jovens maiores de 14 anos matriculados nos anos finais do Ensino Fundamental

A Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre) inicia na próxima segunda-feira, dia 7, o Curso de Assistente Administrativo para 80 alunos com mais de 14 anos que estudam nas unidades educacionais da Fevre. O treinamento faz parte do Projeto de Capacitação e Qualificação Profissional da fundação, que visa dar aos alunos, a oportunidade de desenvolvimento pessoal e profissional.

“O objetivo é desenvolver em nossos jovens, habilidades para enfrentar desafios de forma empreendedora, inovando e gerando impactos positivos em suas histórias de vida, articulando saberes técnicos específicos ajudando a pavimentar o caminho para a transformação social de suas realidades”, explicou a diretora-presidente da Fevre e secretária de Educação, Therezinha dos Santos Gonçalves, a Tetê.

Serão quatro turmas com 20 alunos cada. As aulas serão realizadas nos períodos da manhã e da tarde, de março a novembro, nos colégios Getúlio Vargas (bairro Laranjal) e João XXIII (Retiro). No total, serão 128 horas de capacitação, com aulas sobre temas como Teoria Geral da Administração, Informática e Português.

Projeto – O Projeto de Capacitação e Qualificação Profissional busca a articulação de melhores condições de acesso ao trabalho e à geração de emprego e renda para jovens do município, matriculados regularmente em unidades de ensino no Ensino Fundamental (anos finais).