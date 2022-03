PRF detém casal por suspeita de estelionato na Dutra, em Itatiaia

Os policiais rodoviários federais (PRF) estavam em trabalho de fiscalização quando abordaram um VW Jetta, na madrugada deste sábado por volta das 4 horas, no km 318, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

O condutor, de 29 anos, e a passageira, de 20, ficaram nervosos durante a abordagem. Também foram percebidas algumas inconsistências no motivo da viagem, levantando a suspeita de que poderia haver algum ilícito no veículo.

Durante revista no interior do automóvel foram encontrados oito máquinas de cartão, vários cartões bancários em nomes de terceiros e um caderno com anotações referentes a transações com os cartões. Foram encontrados também seis frascos contendo Skank e um pacote com maconha.

O casal não soube explicar a procedência ou o porquê estavam de posse das máquinas e cartões em nome de terceiros. Diante dos fatos, o material foi apreendido, o casal detido e a ocorrência apresentada na 99ª Delegacia de Polícia de Itatiaia, para os procedimentos cabíveis. Os dois foram enquadrados por estelionato e porte de droga para consumo próprio.

Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO) para o condutor que será enviado para o Ministério Público devido a estar com a CNH suspensa e aplicada a multa de R$ 880,41 pela infração de trânsito de dirigir com a CNH suspensa.