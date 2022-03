PRF flagra passageiro com droga na Dutra, em Itatiaia

Agentes do Grupo de Policiamento Tático (GPT) abordaram na noite de sexta-feira, por volta das 22h30min, um ônibus da linha São Paulo/Volta Redonda, no km 318, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

Os policiais rodoviários federais realizavam revista no interior do coletivo e perceberam que o passageiro da poltrona 20 estava bastante nervoso. Ao ser realizada revista em sua bagagem foi encontrada uma bucha de maconha com peso estimado de 30 gramas.

O suspeito alegou que adquiriu a droga por R$20 para consumo próprio. O entorpecente foi apreendido e foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO), sendo enquadrado por posse de droga para consumo próprio, sendo liberado para seguir viagem.