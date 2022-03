Secretaria da Pessoa com Deficiência faz atendimento no CRAS Caieiras

Entre as ações, o secretário Washington Uchôa circulou com um cadeirante pelo bairro para verificar a acessibilidade, inclusive no transporte público

O projeto “Secretaria Itinerante”, da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de Volta Redonda (SMPD), chegou ao bairro Caieiras nesta sexta-feira, 4. A conversa com os moradores foi no CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) e teve como objetivo divulgar o trabalho da secretaria e fazer o cadastramento do público-alvo, levando o atendimento para as pessoas que têm dificuldade em acessar a sede, no Aterrado.

Entre os moradores estava Matheus Pires Moreira, que é cadeirante e aluno do Curso Superior de Administração para Pessoas com Deficiência, implantado em parceria pela Prefeitura de Volta Redonda e o UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase). Ele convidou o secretário da Pessoa com Deficiência, o pastor Washington Uchôa, para caminhar ao lado dele pelo bairro, para verificar a acessibilidade.

“Além de apresentar o nosso trabalho às comunidades, a ‘Secretaria Itinerante’ também verifica a acessibilidade dos equipamentos públicos instalados no bairro, e também recebe as demandas da população. Recebi a informação do Matheus de que os ônibus que circulam pelo Caieiras estão sempre com o elevador para cadeirantes com defeito. Por isso, fiz questão de acompanhá-lo em um passeio para verificar a acessibilidade das vias. Também vou entrar em contato com a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) para verificar a questão do transporte público”, falou Washington Uchôa.

Na sexta-feira, 25, antes do feriado prolongado de Carnaval, o “Secretaria Itinerante” esteve no bairro Mariana Torres. O projeto, lançado em outubro do ano passado, também já beneficiou os moradores dos bairros Vila Brasília, Belo Horizonte, Santa Cruz, Açude, Água Limpa e Vila Rica/Tiradentes.

A sede própria da SMPD fica na Avenida 17 de Julho, número 20, no Aterrado. A secretaria também oferece o telefone (24) 3339-9031 e o e-mail smpd@voltaredonda.rj.gov.br como canais de comunicação com a população.

Fotos de divulgação-Secom/PMVR