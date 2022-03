Parlamentar solicitou a ação para garantir mais segurança a motoristas e moradores do condomínio às margens da estrada

Numa ação conjunta, proposta pelo deputado estadual Jari de Oliveira (PSB), o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) instaram nesta sexta-feira, dia 04, três redutores de velocidade na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. A medida vai garantir mais segurança no trecho de acesso ao Conjunto Habitacional Jardim Mariana, localizado no 3,8 Km. O local é marcado por constantes acidentes, alguns com vítimas fatais.

A travessia de pedestres, que liga o condomínio ao ponto de ônibus, recebeu uma faixa elevada e neste trecho da rodovia ainda foram implantados dois quebra-molas. O serviço foi executado por parceria entre Dnit e DER. O primeiro confeccionou e instalou as placas de sinalização e fez a obra de implantação dos quebra-molas e da faixa de pedestre elevada. O DER forneceu o material.

A medida emergencial para evitar acidentes de trânsito no local começou a ser desenhada em janeiro deste ano durante reunião entre o deputado Jari e o superintendente Regional do Dnit no Estado do Rio de Janeiro, Leive Márcio Rodrigues de Assis. O parlamentar também protocolou documento na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) solicitando ao Dnit a implantação de engenharia de tráfego para garantir segurança para os usuários nos dois sentidos de acesso ao Conjunto Habitacional Jardim Mariana, na Rodovia do Contorno. A mesma solicitação foi encaminhada por Jari ao DER.

“Foi com muita satisfação que acompanhei todas as etapas do serviço para atender esta demanda da população por mais segurança neste trecho da Rodovia do Contorno. E, agora, vou seguir acompanhando a eficácia da medida na diminuição de acidentes e também fiscalizando o estado de conservação da estrada, que tem grande fluxo de veículos”, afirmou Jari, lembrando que relatos de acidentes gravíssimos, alguns levando até a morte, o fizeram cobrar providências junto ao Dinit e DER, assim que assumiu a vaga na Alerj.

Almir de Oliveira Araújo, morador do Jardim Mariana, às margens da Rodovia do Contorno, justamente no trecho marcado por acidentes fez questão de agradecer a intervenção do deputado Jari para resolver o nosso problema. “A rodovia, em frende de casa, estava muito perigosa, acidentes toda semana, agradeço demais a boa vontade do Jari que foi lá, viu de perto o problema e procurou solução. Em menos de três meses, uma medida foi tomada para reduzir a velocidade no trecho, o que acreditamos vai contribuir para a diminuição do número de acidentes”, falou.