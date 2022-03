Fluminense goleia o Resende e conquista a Taça Guanabara

O Fluminense goleou o Resende por 4 a 0, na tarde de sábado, dia 5, e conquistou o título da Taça Guanabara. O jogo foi realizado no Estádio Raulino de Oliveira (Estádio da Cidadania), em Volta Redonda

Os gols foram marcados por Jhon Arias, Martinelli, Nonato e um contra e chegou aos 27 pontos na classificação. O tricolor ergueu o troféu ao fim do confronto, válido pela penúltima rodada da competição. A conquista dá a vantagem do empate na semifinal do Campeonato Carioca.

A equipe comandada por Abel Braga volta a campo quarta-feira (09), às 21h30, quando enfrenta o Olimpia do Paraguai, no Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa Libertadores.

FICHA TÉCNICA

Taça Guanabara – 10ª rodada

Resende – Jefferson Luís; Juninho (Ben-Hur), Joanderson (Gabriel Peixoto), Heitor e Douglas; Biancucchi, João Felipe (Medina), Brendon (Felipe Souza) e Igor Bolt; Macena (Bismarck) e Jeffinho. Técnico: Sandro Sargentim

Fluminense (4) – Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Pineida; Wellington (Felipe Melo), Martinelli (André), Nonato e Paulo Henrique Ganso (Willian Bigode); Jhon Arias (Nathan) e Germán Cano (Luiz Henrique). Técnico: Abel Braga

Gols: Jhon Arias (1’ 1T), Martinelli (4’ 1T), Nonato (37’ 1T) e Heitor (contra) (13′ 2T) (FLU)

Cartões amarelos: Jeffinho, Raphael Macena e Douglas (RES)

Arbitragem: Yuri Elino Ferreira da Cruz, auxiliado por Michael Correia e Diego Luiz Couto Barcelos