Polícia Militar apreende armas após troca de tiros em Angra dos Reis

Uma troca de tiros entre suspeitos e policiais militares ocorreu na sexta-feira, dia 4, na BR-101 (Rodovia Rio-Santos), no trecho que corta o bairro Sapinhatuba III, em Angra dos Reis.

Segundo a Polícia Militar, suspeitos estavam no local, com o objetivo de render motoristas para roubar seus veículos. A polícia foi acionada e após a troca de tiros os bandidos fugiram abandonando um fuzil Colt de calibre 5,66, com a numeração raspada, um carregador e 18 munições, do mesmo calibre.

Ninguém ficou ferido. As armas foram apreendidas e levadas para a Delegacia de Polícia, de Angra dos Reis, onde foi feito o registro de ocorrência.