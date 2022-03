Prefeitura de Volta Redonda abre exposição em homenagem às mulheres

Mostra fotográfica exibe luta para incluir os direitos femininos na legislação eleitoral

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Políticas Para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), presta homenagem ao Dia Internacional da Mulher – celebrado no dia 8 de março – com a abertura da exposição: “Mulheres na política: Uma história de luta”. A mostra ficará disponível para visitação de 8 a 20 de março, no Espaço das Artes Zélia Arbex, na Vila Santa Cecília.

Os visitantes poderão visualizar as obras através dos vidros da galeria, que permanece fechada devido às restrições provocadas pela pandemia de Covid-19. A exposição apresenta 11 fotografias históricas que exibem às sufragistas brasileiras que lutaram arduamente ao longo dos séculos XIX e XX para incluir os direitos femininos na legislação eleitoral. Neste contexto histórico de coragem, a exposição aborda o histórico e as principais personagens que fizeram parte desta conquista, escrita a várias mãos e que mudou a cara do Brasil pela conquista do voto feminino.

A secretária municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Maria da Glória Borges Amorim, comentou que envolver as mulheres no processo político de um país é de extrema importância para o desenvolvimento da democracia.

“Encontramos alguns obstáculos para a efetivação da participação feminina nos processos eleitorais, causando uma desigualdade grande, quando o assunto é a participação nos cargos públicos eletivos. Pensar no papel social desempenhado pelas mulheres na sociedade brasileira (mais especificamente sob a ótica da política) é sempre um exercício interessante, principalmente, quando levamos em consideração uma sociedade como a nossa; machista, na qual o homem sempre ocupou o espaço público e a mulher, o privado”, avaliou Glória Amorim.

Atendimento especializado para vítimas de violência

A SMDH oferece um amplo serviço de atendimento para mulheres em situação de violência doméstica e familiar, considerando a importância de integrar as ações e os compromissos inerentes à Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, respeitando as diretrizes nacionais.

A SMDH realiza diversas ações ao enfrentamento da violência doméstica e familiar, através de serviços especializados como o CEAM (Centro Especializado de Atendimento à Mulher), que tem a finalidade de acolher, atender, orientar e acompanhar a mulher vítima de qualquer tipo de violência.

“Em Volta Redonda temos uma rede de proteção e atendimento bem estruturada, considerada a maior Rede do estado do Rio de Janeiro. Juntamente com o CEAM e a Secretaria, contamos diretamente com a Casa Abrigo Deiva Ramphini Rebello, Patrulha Maria da Penha e o Juizado da Violência Domestica e Familiar, DEAM e rede hospitalar, composta pelos hospitais municipais São João Batista e Munir Rafful. Esses são equipamentos importantíssimos no atendimento às vitimas da violência domestica”, destacou a secretária Glória Amorim.

Contando com uma equipe multidisciplinar composta por psicólogas, assistentes sociais e assessoria jurídica, o CEAM tem por finalidade fazer o acolhimento e o acompanhamento desses casos, com o objetivo de viabilizar a superação da situação de violência a que a mulher foi ou está submetida, assegurando direitos fundamentais e contribuindo para seu fortalecimento e para o resgate de sua cidadania e de seus direitos fundamentais.

Atualmente, o CEAM funciona com os atendimentos presenciais adotando todas as medidas de precaução necessárias para a prevenção do contágio. O local disponibiliza também atendimento e acolhimento a mulheres submetidas a situações de violência via telefone. O CEAM atende pelos números: 0800-022-9090, (24) 3339-9025. Já a SMDH presta auxílio por meio do telefone: (24) 3339-9215.

Números para denunciar casos de violência contra a mulher:

Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (Smdh) – (24) 3339-9215 – atendimento de segunda a sexta-feira;

Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) – 0800-022-9090 ou (24) 3339-9025 – atendimento de segunda a sexta-feira;

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) – (24) 3339-2279 ou 3339-2169 ou 3336-3226;

Central de Atendimento à Mulher – 180;

Disque Direitos Humanos – 100;

Polícia Militar – 190.

Fotos: Cris Oliveira- Secom/PMVR