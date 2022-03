Força-tarefa promoveu operações tapa-buracos, roçada, recolhimento de entulhos, desobstrução de bueiros e podas de árvores

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) segue neste fim de semana o cronograma com ações de tapa-buracos, roçada, limpeza de ralo, desobstrução de bueiros, recolhimento de entulhos e poda de árvore em diversos bairros de Volta Redonda.

Neste sábado (5), a força-tarefa de manutenção urbana atendeu os bairros: Aterrado, Vila Americana, Vila Santa Cecília, Jardim Primavera, Jardim Amália, Brasilândia, Voldac, Santo Agostinho, Vale Verde, Retiro e Açude.

Na sexta-feira (4), os trabalhos atenderam: Jardim Botânico, na Ilha São João; pracinha do Volta Grande; Colégio José Botelho Athayde, na Vila Americana; quadra do Rústico; proximidades do ginásio do Açude; Vila Santa Cecília; Limoeiro; Vila Brasília; Ponte Alta e Vila Rica/Tiradentes.

As equipes estão nas principais entradas da cidade desde a última quarta-feira (2), garantindo a limpeza das ruas e a preservação do patrimônio público. A previsão é que a partir desta segunda-feira (7), os serviços alcancem o interior dos bairros. Arlindo Jornalista: Fotos: Secom PMVR