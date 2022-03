Três suspeitos de tráfico de drogas foram detidos na noite deste domingo no bairro Santa Inês, em Volta Redonda.

O trio foi abordado no ponto do bairro que faz divisa com Barra Mansa. Com eles foram apreendidos 939 pinos de cocaína, cinco bolas da mesma droga (4 kg), 78 pedras de crack, 33 trouxinhas de maconha, uma balança de precisão, R$ 55 e etiquetas, fitas adesivas, sacolés e pinos vazios.