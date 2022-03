Um dos mortos era suspeito de matar servidor da prefeitura de Itatiaia

Um dos homens assassinados dentro de um Voyage na madrugada deste domingo (6), em Resende, é suspeito de matar a tiros Leonardo Francisco dos Santos, 31 anos, no dia 20 de janeiro deste ano. Trata-se de Vinicius da Silva Miranda Porto, o ‘Cangaço’, de 23 anos. Bryan de Oliveira Santos Carlos, de 21 anos, também estava no veículo e acabou morto junto com Vinícius. As informações são da Polícia Militar.

Segundo a PM, um adolescente, de 16 anos, também estava dentro do Voyage, e foi baleado, mas conseguiu escapar. Ele foi socorrido para o Hospital de Itatiaia, onde permanece internado sob custódia policial. De acordo com a PM, Leonardo era servidor lotado na Secretaria Municipal de Obras e foi baleado enquanto estacionava no pátio da sede do governo ao chegar para trabalhar. Na época, segundo testemunhas, ele tentou correr, mas acabou morrendo na calçada. Foram, ao menos, oito disparos contra Leonardo.

A Polícia Militar informou que Vinicius, Bryan e o menor estavam retornando de uma boate quando um homem em um Fiat Strada branco atirou contra eles. O crime ocorreu na Avenida Coronel Mendes, no bairro Manejo. O autor dos disparos fugiu em seguida e abandonou o Fiat Strada na Avenida Riachuelo, no bairro Liberdade. O carro foi rebocado e está sendo periciado.

O caso foi registrado na delegacia de polícia da cidade, onde está sendo investigado. Até o momento, ninguém foi preso. Felipe Cury