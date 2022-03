AAP-VR comemora 15 anos da ginástica em Barra do Piraí

Com dança e outras atividades físicas, além de bolo, refrigerante e o tradicional parabéns, claro, a Diretoria de Cultura, Esportes e Turismo e dezenas de associados da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda comemoraram nesta segunda (07) os 15 anos de implantação do projeto de ginástica no Posto Avançado de Barra do Piraí. Além do diretor Artur Gomes de Lima, o diretor tesoureiro da entidade, Geraldo Vida, também participou da festa.

Mais antiga integrante do grupo que faz ginástica no Posto Avançado de Barra do Piraí, Zeneida Cardoso Teixeira diz que o grupo de ginástica já faz parte de sua família, além de proporcionar mais saúde. Essa opinião é compartilhada pelo marido, Jorge Moreira, que acrescenta: “Cheguei aqui com 130 quilos e hoje não tenho mais problemas com meu peso. Perdi tudo aqui”.

Para a professora de Educação Física Dijane Aparecida Campos Gomes, que trabalha na AAP-VR há um ano, a atividade física desenvolvida no grupo de ginástica possibilita a integração entre os associados, que se divertem e ganham saúde.

“É muito gratificante ver pessoas que entram aqui com dificuldades e que melhoram muito depois de algum tempo”.

Outra profissional de Educação Física, Lívia Dias, há oito anos na Associação dos Aposentados, reforça a melhora psicológica que os integrantes do grupo apresentam.

“Alguns, chegam aqui sem nenhum convívio social. Vêm com alguma patologia, buscando qualidade de vida. E encontram”, afirma.

Segundo a gerente da Diretoria de Cultura da AAP-VR, o grupo de ginástica de Barra do Piraí serve de exemplo para muitos de outras cidades. “Eles são super animados, dificilmente faltam às aulas e sempre organizam outras atividades, como comemoração de aniversários, sem pedir nada da gente”.

Já o diretor Artur Gomes de Lima enfatiza o aspecto da saúde:

“Quanto mais associados a gente tem neste projeto, menor é a quantidade de consultas que precisamos fazer em nossos consultórios”, concluiu.