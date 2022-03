De acordo com relatório, cerca de 70% dos pontos são de escavações particulares

A Defesa Civil de Volta Redonda preparou um levantamento dos pontos de escorregamento de solo, onde há riscos maiores de deslizamentos na cidade. Esse relatório já foi transmitido para o Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban) e Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) para programação das obras necessárias, que já foram autorizadas pelo prefeito.

Estão sendo feitos estudos, a partir da identificação desses pontos, e cada órgão já está fazendo os projetos para que sejam feitas as obras que evitem o deslizamento. No ano passado, o governo municipal investiu mais de R$1 milhão em obras de encostas e esse ano está previsto um valor ainda maior.

O que mais chamou a atenção da equipe da Defesa Civil foi que dos 38 pontos de escorregamento, 25 são de particulares. Isso significa que quase 70% desses pontos são resultados de escavações realizadas por particulares, para obras irregulares ou para retirada de terra, que acarretaram nos deslizamentos.

DEFESA CIVIL – VOLTA REDONDAO coordenador de Defesa Civil da cidade, Rubens Siqueira, faz um alerta para que a população não faça escavação sem entrar em contato com as autoridades.

“É preciso que as pessoas se conscientizem de que as ações delas podem contribuir para que haja pontos de escorregamento de solo na cidade. Por isso, é muito importante que as ações como capinas, escavações e obras em locais de risco, assim como construções próximas de córregos e rios sejam orientadas pelas autoridades”, disse o coordenador.

Fotos de divulgação