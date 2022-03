O vereador Sidney Dinho, atual presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda- exercício 2022, recebeu na tarde desta segunda-feira (07 de março), a visita do deputado estadual, Noel de Carvalho (PSDB). Na oportunidade Noel de Carvalho contou um pouco de sua história política no Estado do Rio de Janeiro e declarou sua admiração pelo vereador, disse que enxerga Sidney Dinho como um braço forte no município, e colocou-se disponível em redirecionar emendas que contribuam ao progresso de Volta Redonda.

Acrescentou que conhece os trabalhos realizados por Dinho, tanto na politica quanto em sua vida profissional, e sabe do compromisso que o vereador tem com a região e com as áreas mais necessitadas do município, razão pela qual direcionou uma visita ao presidente da CMVR, quando pautaram diversos assuntos incluindo os CIEP’s (Centro Integrado de Educação Pública)

Além da Assessoria que acompanhou o deputado estadual nessa visita, Noel também veio acompanhado de seu filho Silvinho de Carvalho.