Idoso é preso após desentendimento por inventário, em Sapucaia

Um idoso, de 78 anos, foi preso no sábado após um desentendimento motivado por um inventário, com o seu irmão, no distrito de Anta, em Sapucaia.

Policiais militares foram acionados e foram até a casa do idoso, de 71 anos, irmão do mais velho que o ameaçou com uma barra de ferro, com a qual acabou agredindo um rapaz de 22 anos.

Pouco depois o acusado voltou e a discussão foi reiniciada. Foi necessário o uso de algemas para conter o idoso que estava muito nervoso. No carro dele, os policiais encontraram um revólver calibre 38.

Os policiais receberam informações que, na casa dele havia mais armas. Os agentes acompanhados do juiz da comarca local, foram para a residência dele, na Praça Vitorino José de Souza, onde tiveram a entrada autorizada pela filha do idoso. No imóvel, foram encontradas e mais quatro revólveres, além das munições.

O idoso foi preso em flagrante por porte de arma. Na delegacia de Sapucaia, ele teve a fiança fixada em três salários mínimos, mais R$ 350 por cada munição. Para responder em liberdade, ele pagou uma fiança de quase R$ 7 mil. (Foto: Polícia Militar)