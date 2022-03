Profissionais da Smel-VR recebem capacitação na Arena Esportiva

Tema do encontro foi ‘Metodologia de ensino para atividades corporais em diferentes idades e espaços de aprendizagem’

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Volta Redonda (Smel-VR) promoveu na última sexta-feira, dia 4, a reunião mensal de formação continuada com 62 profissionais e 30 estagiários da secretaria. Organizado pela equipe do Departamento de Esporte e Lazer da secretaria, o encontro foi realizado de forma virtual na sala do Ceman (Centro Municipal de Artes Marciais), na Arena Esportiva, bairro Voldac. O tema da reunião foi “Metodologia de ensino para atividades corporais em diferentes idades e espaços de aprendizagem”.

Para falar sobre esse assunto, foi escolhida a professora Rachel Mesquita, que é mestre em Pedagogia do Movimento Humano, professora de Educação Física, de dança de salão para crianças e adolescentes, coreógrafa e palestrante. Por morar nos Estados Unidos (EUA), Rachel participou do encontro por meio de videoconferência. De acordo com a professora Patrícia Sá, do Departamento de Esporte e Lazer, Rachel Mesquita é uma referência para a Educação Física de Volta Redonda.

“Fizemos uma pesquisa entre os nossos profissionais sobre os temas de interesse, então a professora Rachel Mesquita direcionou a palestra”, explicou Patrícia.

A professora da Smel, Aline Menezes, afirmou ter sido de grande aprendizado poder entender as principais metodologias que Rachel Mesquita utiliza, como: ludicidade, autonomia, interatividade, problematização e sistematização.

“Me emocionei diversas vezes por ter isso como base de ensino, aprendizagem, me identifiquei diversas vezes e me analisei em outras, foi incrível poder ter ouvido e aprendido ainda mais. Ninguém ensina e aprende sozinho, essa entrega de ouvir o outro é muito benéfica nesse processo”, ressaltou Aline Menezes.

Quem também elogiou a capacitação foi a estagiária Júlia Vilas Bôas, que atua na Arena Esportiva e no ginásio do bairro Santa Cruz, contando que a reunião foi construtiva e superou as expectativas.

“Gostei bastante, aprendemos muito com a professora Raquel. Achei muito importante a fala dela de resgatar os jogos populares, principalmente a queimada, que é um jogo onde tem várias variações, inclusive, foram mostradas algumas. E também a importância de a gente trabalhar não só para os alunos, mas sim com os alunos. É sempre um aprendendo e crescendo com o outro”, contou Júlia.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, participou da abertura da reunião com uma fala inicial e assistiu à palestra da professora Rachel. Segundo Rose, a formação continuada é realizada mensalmente para atualizar os profissionais e melhorar cada vez mais a atuação junto à população.

“É uma troca de experiência que realizamos com nossos profissionais e, sempre que possível, trazemos uma inovação. O objetivo é oferecer atividades de esporte e lazer que proporcionem mais qualidade de vida à população de Volta Redonda”, frisou Rose. Fotos: divulgação/Secom/PMVR