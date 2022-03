Um vídeo gravado por uma câmera de monitoramento gravou o momento em que um homem de 42 anos foi baleado na madrugada do domingo (6), no pátio de um posto de combustíveis do Ano Bom, em Barra Mansa. As imagens estão em poder da Polícia Civil.

O vídeo (veja abaixo) mostra que o caso ocorreu pouco antes das 4 horas. Nas imagens, a partir dos 15 segundos, é possível ver um homem de capacete empunhando uma arma. O outro não se intimida e avança em sua direção. O que está armado chega a correr até que se volta e faz um disparo, aparentemente acertando a perna da vítima, que se afasta, enquanto o outro sobe na motocicleta, que estava próxima.

O baleado foi socorrido na Santa Casa de Barra Mansa. O estado dele não foi informado, mas, em conversa com policiais militares que foram ao hospital ao serem avisados do caso, ele informou o nome de quem atirou. O motivo, porém, não está esclarecido até agora. Fernando Pedrosa/Foco Regional