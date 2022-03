Iniciativa é uma parceria da prefeitura com a Uerj e a Secretaria Estadual de Saúde

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), iniciou nesta segunda-feira, dia 7, o programa de interiorização da residência de Medicina de Família e Comunidade. A iniciativa é uma parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e a Secretaria Estadual de Saúde (SES), para a qualificação da Atenção Primária nos municípios do interior do estado.

Através da parceria, a cidade ampliou o acesso da residência de Medicina de Família e Comunidade. Volta Redonda já possui um programa municipal de residência no Hospital Municipal Munir Rafful (HMMR), o Hospital do Retiro. Neste programa estadual, os médicos em formação são supervisionados por um médico de família e comunidade (MFC), e vinculados às equipes de saúde da família da UBSF Volta Grande.

Nesta segunda, dois residentes de Medicina de Família e Comunidade iniciaram suas atividades nesta unidade básica de saúde. Cada médico deverá cumprir 60 horas semanais, entre assistência e aulas teóricas direcionadas. Os residentes estarão em processo formativo por dois anos, contribuindo com a Atenção Primária à Saúde.

A médica de Família e Comunidade da Secretaria Municipal de Saúde, Silvia Mello dos Santos, explicou que, inicialmente, a unidade escola será apenas no bairro Volta Grande, e que no próximo ano terá possibilidade de abertura de mais vagas em outras unidades básicas de saúde de Volta Redonda.

“A Secretaria Municipal de Saúde entende que investir em Atenção Primária significa fortalecer o sistema de saúde. A Atenção Básica é a porta de entrada do usuário no SUS (Sistema Único de Saúde), sendo responsável pela coordenação do cuidado das pessoas ao longo da rede de atenção à saúde. Prevenindo agravos e mantendo as condições crônicas estáveis, trabalhamos qualidade de vida, impactamos diretamente na melhora dos indicadores de saúde”, afirmou Silvia. Fotos: Divulgação.