Homem baleado dentro de casa morre no Hospital de Emergência

Luís Henrique dos Santos, de 39 anos, morreu ao ser baleado com vários tiros dentro de sua residência, após luta corporal com os assassinos na Rua Crisântemos, em Engenheiro Passos, Resende. Com vários ferimentos, ele chegou a ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas morreu ao dar entrada no Hospital de Emergência, em Resende.

Segundo a Polícia Militar, ele foi atacado na frente da mulher. Na residência, a perícia recolheu 13 munições intactas e um carregador calibre .40, com capacidade para 15 munições. Ainda de acordo com a Polícia Militar, Luís Henrique possuía 10 anotações criminais por homicídio, tentativa de homicídio, lesão corporal, roubo, tentativa de furto e cinco por furto consumado. (Foto: Arquivo)