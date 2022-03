Homem é preso por furto de carne em supermercado, em Valença (RJ)

Um homem, de 44 anos, foi preso na manhã desta terça-feira, por volta das 10 horas, após furtar duas peças de carne (contrafilé), no valor total de R$264,28, do Supermercado Bramil, localizado na Praça Paulo de Frontin, no Centro de Valença (RJ).

O homem foi flagrado pelo fiscal do supermercado com as carnes no pátio do estacionamento. Os policiais militares foram acionados e informados que o mesmo homem havia furtado nos dias 2 e 4 deste mês, outras peças de contra filé.

Segundo o fiscal, imagens de monitoramento do sistema de câmeras mostraram o homem furtando as carnes, mas que não foi possível detê-lo, pois já havia deixado o local. Os policiais militares foram para a Delegacia de Polícia, junto o fiscal, suspeito e as duas peças de carnes para o registro policial.