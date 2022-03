A vítima fatal do acidente ocorrido na tarde desta terça-feira (8) na Rodovia dos Metalúrgicos, em Volta Redonda, foi identificada como Daniel Quintino da Silva, de 69 anos. Ele dirigia um Fiat Palio que colidiu com um Corsa nas proximidades do entroncamento da estrada municipal com a Via Dutra. Daniel morreu no local.

No Hospital São João Batista foram socorridas cinco pessoas que estavam no Corsa. Leandro Rocha Oliveira Careli, de 32 anos; Joana Noelia Santiago Oliveira, de 27; e Geni Calixto de Oliveira, de 55 anos, além de duas crianças: um bebê de 2 anos e um de 10 meses. Este foi liberado. Os demais continuavam internados no momento desta publicação, mas nenhum corria risco de morte.

As circunstâncias da batida ainda não estão esclarecidas. Um perito da Polícia Civil esteve no local. O trecho onde ocorreu a colisão se encontra com a Via Dutra, no km 258.

O acidente mobilizou os bombeiros, o Samu, a concessionária da Dutra (que tem uma base localizada sob o viaduto que liga a rodovia à pista sentido Rio), a Guarda Municipal de Volta Redonda e a Polícia Militar. O trânsito ficou congestionado, principalmente no sentido da Dutra, com reflexos até a Rodovia do Contorno, na Vila Rica. Também interferiu na chegada a Volta Redonda de motoristas que deixavam a Dutra ou vinham da região do Roma. Fernando Pedrosa/Foco Regional