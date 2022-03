Morre o empresário “Juninho do Gás”

O empresário Antônio Ribeiro Junior, conhecido popularmente como “Juninho do Gás”, de 50 anos, morreu nesta terça-feira, em sua residência, por volta das 7h30min, no bairro Açude I, em Volta Redonda.

Juninho do Gás era morador da Avenida Francisco Antônio Francisco na Boca da Mata, no bairro Açude 1. Juninho do Gás deixa um filho, o Moisés. O empresário tinha um depósito de gás na antiga Rua J no Açude 1, onde trabalhou por muitos anos servindo a comunidade do Bairro Açude, ele nasceu.

O corpo de Juninho está sendo velado no Cemitério Portal da Saudade. O sepultamento está marcado para está quarta-feira. O horário ainda não foi definido pela família.