Policiais militares receberam uma informação sobre um jovem, de 19 anos, que estaria praticando o tráfico de drogas em sua residência, localizada na Rua Manoel Garcia de Souza, no bairro Ponte Funda, em Valença.

Os agentes foram autorizados a entrar na residência pela mãe do jovem, onde foram apreendidos no quarto do suspeito 22 tiras de maconha, um celular Motorola e R$20. As drogas e o suspeito foram levados para a Delegacia de Polícia, de Valença.