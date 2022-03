Polícia Militar prende homens furtando fios de cobre em Resende

Policiais militares foram verificar uma denúncia sobre três suspeitos que desceram de um veículo VW Gol (vermelho) nas proximidades da Uerj (Universidade Estadual do Rio de Janeiro) e se embrenharam numa área de mata, em Resende.

Os agentes foram até o local e ficaram em campana observando a movimentação. Os três suspeitos saíram da área de mata em direção ao veículo, mas um deles fugiu em direção a mata e não foi possível detê-lo. Dois suspeitos, de 35 e 26 anos, foram detidos.

Indagados sobre os fios de cobres e o alicate que estava com um deles, confessaram ter furtado da empresa Prada. A Polícia Militar entrou em contato com um representante da empresa e procederam para a Delegacia de Polícia, de Resende, onde foi feita o registro do furto de fios de cobre.

Eles foram autuados por furto e permaneceram presos.