Policiais militares do GAT (Grupo de Ações Táticas) apreenderam nesta terça-feira, três suspeitos de tráfico de drogas, no final da manhã, por volta das 11h20min, na Rua Oscar Rocha de Matos, no Caixa d’Água Velha, em Barra do Piraí.

Os três suspeitos, de 24, 23 e 22 anos, foram apreendidos com 34 tubos de cocaína, 33 pinos da mesma droga, um aparelho celular Samsung e R$19. Os suspeitos e as drogas foram levados para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí.