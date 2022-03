PRF recupera veículo roubado na Dutra, em Itatiaia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava em trabalho de fiscalização quando abordou uma caminhonete Fiat Toro (Itaguaí), no início da noite desta terça-feira, por volta das 19h30min, no km 318, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

O veículo era conduzido por um homem, de 38 anos, que alegou ter adquirido o veículo há pouco tempo através de um site (OLX). Disse que teria pago R$13 mil de entrada. Ao ser realizada inspeção veicular minuciosa, foi constatado que era um clone, sendo o veículo original (abordado pela PRF) de mesma marca/cor/modelo, mas licenciado no Rio de Janeiro e com registo de roubo em 17 de fevereiro de 2022 no mesmo município.

O homem foi detido por receptação de veículo roubado e a ocorrência apresentada na 99ª Delegacia de Polícia de Itatiaia, para os devidos procedimentos.