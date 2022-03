O Projeto de Lei número 012/22, de autoria do vereador Walmir Vitor (PT) foi aprovado na Câmara de Vereadores de Volta Redonda. O Projeto prevê instalação de gabinetes médicos e odontológico em todas as escolas pública municipal, com vistas a consecução dos objetivos do supracitado programa, ficando o mesmo obrigado a realizar exame clínico geral em todas as crianças que ingressarem anualmente nas escolas públicas municipal.

A justificativa do vereador Walmir Vitor, é que o consultório odontológico na escola é um importante instrumento ao alcance da população economicamente desfavorecida, para o planejamento e execução de estratégias de promoção e prevenção de saúde, realizando ações educativas de promoção à saúde bucal.