Resende divulga calendário de vacinação contra covid-19

Etapas acontecem nos dias 8, 9 e 10 de março em diferentes unidades de saúde e horários, incluindo vacinação infantil

A prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou um novo calendário de vacinação contra Covid-19. Nos dias 8, 9 e 10 de março serão aplicadas primeiras, segundas, doses de reforço e quarta dose em diferentes unidades de saúde e horários.

Nesta terça-feira, dia 8, o município continua com a vacinação infantil durante o dia e também no período da noite. As equipes aplicarão a primeira dose da Pfizer pediátrica em crianças de 5 a 11 anos, nos postos de saúde, Policlínica Manejo e Centro Municipal de Imunização, das 9h às 16h. Além disso, a Clínica da Família estará aberta das 9h às 20h para aplicação da primeira dose da Pfizer pediátrica em crianças de 5 a 11 anos. Para as duas etapas é necessário o acompanhamento do responsável e apresentar os documentos da criança: cartão do SUS (se tiver), CPF e cartão de vacinação; além do comprovante de residência do responsável.

Também nesta terça-feira, 8 de março, haverá um dia de imunização com a AstraZeneca. Serão aplicadas primeiras doses para repescagem em moradores a partir de 18 anos; segunda dose para maiores de 18 anos, vacinados com a primeira da AstraZeneca até 18/01; e doses de reforço para população a partir de 18 anos, vacinada com duas doses da Pfizer, Coronavac ou AstraZeneca até o dia 08/11. Estas três etapas acontecerão das 9h às 16h nas seguintes unidades: postos de saúde, Policlínica Manejo e Centro Municipal de Imunização. Também acontecerão das 9h às 20h, na Clínica da Família.

Já na quarta-feira, dia 9, será o dia de vacinação com a Janssen para a população adulta.Haverá repescagem de primeira dose para moradores a partir de 18 anos; segunda dose (dose de reforço) da Janssen para munícipes a partir de 18 anos, vacinados com o mesmo imunizante até 09/01; e dose de reforço para os moradores a partir de 18 anos, vacinados com duas doses da Coronavac, Pfizer ou AstraZeneca até 09/11. Estas etapas acontecerão das 9h às 16h nos postos de saúde, Policlínica Manejo e Centro Municipal de Imunização, e ainda das 17h às 20h, na Policlínica Manejo e Clínica da Família.

Também na quarta-feira, dia 9, acontecerá a vacinação infantil com a Coronavac. Serão aplicadas primeiras doses do imunizante em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos; e segundas doses da Coronavac em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, vacinados com a primeira até o dia 09/02. A imunização infantil acontecerá das 9h às 16h, nos postos de saúde, Policlínica Manejo e Centro Municipal de Imunização; e das 17h às 20h, na Policlínica Manejo e Clínica da Família. Vale destacar que crianças imunossuprimidas não podem se vacinar com a Coronavac.

E ainda na quinta-feira, dia 10, os postos de saúde, Policlínica Manejo e Centro Municipal de Imunização estarão abertos das 9h às 12h para aplicação da primeira dose da Coronavac em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos; e também a segunda dose da Coronavac em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, vacinados com a primeira até 10/02.

-Resende realiza novas ações de repescagem para quem ainda não se vacinou com alguma dose, segundas doses, doses de reforço, quarta dose para os imunossuprimidos graves e ainda vacinação infantil. Pedimos que caso esteja no seu dia de vacinar procure a unidade de saúde com os documentos de identidade com foto, CPF, comprovante de residência, cartão do SUS (caso tiver) e cartão de vacinação com o registro das doses. E ressaltamos que no caso da vacinação infantil, os pais ou responsáveis devem acompanhar os pequenos com os documentos da criança: cartão de vacinação, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência do responsável. Para vacinar as crianças contra Covid-19 é necessário um intervalo de 15 dias com outras vacinas. Avançamos com a imunização, mas os cuidados também devem ser mantidos – frisou o secretário de saúde, Tande Vieira.

Vacinação também no Serviço de Pronto Atendimento Paraíso

Resende também realiza ações de repescagem da vacinação, nos dias 8 e 10 de março, no Serviço de Pronto Atendimento Paraíso, das 9h às 18h. Serão aplicadas primeiras doses para população a partir de 12 anos; segunda dose da Pfizer para pessoas a partir de 12 anos; segundas doses da AstraZeneca ou Coronavac para os maiores de 18 anos; doses de reforço para munícipes a partir de 18 anos, vacinados com duas doses da Coronavac, Pfizer ou AstraZeneca até o dia 08/11; e ainda quarta dose para os imunossuprimidos graves, maiores de 18 anos, vacinados com três doses até 08/11.

Nesta unidade de saúde são necessários os seguintes documentos: identidade com foto, CPF, comprovante de residência e cartão de vacinação com registro das doses. No caso dos imunossuprimidos, ainda é necessário apresentar laudo médico que comprove alto grau de imunossupressão, que ficará retido.