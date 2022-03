Uma troca de tiros entre traficantes e policiais militares terminou com um suspeito detido com arma e drogas na noite desta terça-feira, no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda. O confronto ocorreu na Rua Barão do Rio de Branco.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram ao local checar informação de tráfico e foram recebidos a tiros. Os policiais revidaram e os criminosos fugiram para uma área de mata.

De acordo com a PM, houve um novo confronto e, após a troca de tiros terminar, os agentes encontraram o suspeito com uma pistola calibre 9 milímetros e uma quantidade ainda não contabilizada de drogas.

Algemado, o suspeito foi levado para a delegacia. A ocorrência ainda estava em andamento no momento desta publicação.