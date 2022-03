Furtado apoia PL que fixa piso salarial para enfermeiros

Deputado pretende acelerar votação que garante reajuste aos profissionais

O deputado federal Delegado Antonio Furtado se comprometeu em protocolar um requerimento de urgência para que o Projeto de Lei nº 2.564/2020, que fixa o piso salarial dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, e das parteiras, seja levado em plenário sem que seja necessário submetê-lo à avaliação das Comissões da Câmara Federal. A decisão foi tomada após a reunião entre o parlamentar e membros da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Saúde (CNTS), realizada nesta quarta-feira, dia 09, em Brasília.

Em novembro do ano passado, o PL foi aprovado pelo Senado. A proposta institui o piso de R$ 4.750,00 para enfermeiros, R$ 3.325,00 para técnicos de enfermagem e R$ 2.375,00 para auxiliares de enfermagem e parteiras. Para entrar em vigor, resta a aprovação da Câmara. Diante disso, o deputado afirmou que o requerimento de urgência traz maior celeridade para o processo de tramitação.

– Justamente por saber que a aprovação dessa proposição vem sendo aguardada pela categoria com grande expectativa, faremos o possível para que a votação aconteça o mais breve possível, garantindo um piso digno a esses profissionais – afirmou.

O deputado ainda falou sobre a dedicação da categoria no enfrentamento à pandemia. Para Furtado, as manifestações de reconhecimento ao serviço prestado pelos profissionais certamente são bem-vindas e gratificantes, mas não bastam.

– Não adianta somente falar que eles foram e são verdadeiros heróis. Precisamos valorizá-los de forma justa, melhorando as condições de trabalho e a realidade enfrentada todos os dias por milhares de profissionais. Certamente, juntos, vamos conquistar essa vitória tão esperada – concluiu o deputado.

Domingos, técnico em enfermagem e um dos membros da CNTS, classificou a reunião como positiva e agradeceu a oportunidade de compartilhar os anseios da categoria.

– Estou muito feliz. Fomos ouvidos e tenho certeza que podemos contar com o deputado Antonio Furtado. Essa pauta é nossa e também é dele. Não basta apenas receber um ofício com as nossas reivindicações, tem que estar ao nosso lado. Sei que ele vai conversar com os demais parlamentares e buscar mais apoios. Essa conquista é muito importante para nós que estamos na base, cuidando todos os dias da saúde da população – ressaltou.

Assessora de Imprensa/Natacha Prado