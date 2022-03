Polícia Militar flagra suspeito de furto em Valença

Policiais militares foram verificar uma denúncia sobre o furto que havia ocorrido na tarde desta quarta-feira, por volta das 15 horas, numa loja do Mercado Municipal, localizado na Rua Licínio Figueira, 177, no bairro Osório, em Valença (RJ).

Os agentes iniciaram o patrulhamento quando se depararam com o suspeito com uma mochila nas costas. Durante abordagem, foram encontrados dentro da mochila escolar (Nike), um par de sandálias (Kenner) e uma garrafa de Contini, todos produtos de furto no mercado.

Os policiais foram até a loja onde o proprietário disse que tinha dado por falta dos produtos. O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia, onde foi feita a ocorrência. Durante levantamento na delegacia, havia um registro de soltura do suspeito há 10 dias, na 90ª DP, em Barra Mansa.

O suspeito já possui anotações criminais por furto, furto qualificado e violação de domicílio, na cidade de Barra Mansa. Após o registro de ocorrência, o suspeito permaneceu preso.